Hier ist der erste (ziemlich coole) Trailer zu “Die Mumie”

Am am 8. Juni 2017 startet “Die Mumie” in die deutschen Kinos. Im Film stellt sich Tom Cruise einer ziemlich fiesen (und irgendwie ziemlich hĂĽbschen) Mumie.

Hier kommt Russel Crowe ins Spiel, der Dr. Jekyll – aus „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ – verkörpert. Er leitet eine Organisation namens Prodigium, die sich darauf spezialisiert hat, Monster aufzuspüren.

Mittlerweile wurde der erste Trailer veröffentlicht und der macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Da erwartet uns Popcornkino vom Allerfeinsten.