Kürzlich hat Reggie Fils-Aimé Jimmy Fallon in der Tonight Show Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch vorgeführt. Das Video dazu findet ihr hier. Da kann ich euch natürlich nicht vorenthalten, dass Shigeru Miyamoto in der Show ebenfalls einen Auftritt hatte.

Er spielte zusammen mit der Band The Roots das Super Mario Theme und das kommt ziemlich cool. Aber hört am besten selbst:

Das denken wir:

Shigeru Miyamoto hats einfach drauf.