In Resident Evil 7 wird es viele Waffen geben â€“ die man aber nicht einfach bekommt

Bis zum Release von Resident Evil 7 mĂĽssen wir uns noch etwas gedulden, dafĂĽr gibt es nun neue Infos zum Spiel, was die Waffen betrifft.

Wenn ihr bisher Szenen aus Resident Evil 7 gesehen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass man kaum Schusswaffen gesehen hat, die jedoch typisch fĂĽr Resi sind. Aber falls ihr Angst habt, dass es in Resi 7 zu wenig Waffen geben wird, kann ich euch beruhigen. Laut dem Producer Masachika Kawata wird euch in Resident Evil 7 ein “Arsenal” zur VerfĂĽgung stehen.

Mit einer Einschränkung: Es wird nicht einfach sein, an die Waffen zu kommen. So wird man wohl das ein oder andere Rätsel lösen müssen, um an eine gute Knarre zu kommen.

Masachika Kawata formuliert das so: “You’re going to be pitted up in situations where you’re still going to have to fight. You’re going to get a nice arsenal of weaponry. So that element you’re not going to see too much of a difference. The one thing I do want to point out though is the fact that the weapons aren’t going to be that easy to find. So until you find them and have that advantage you’re probably going to be running around considerably a lot more”

FĂĽr mich klingt das auf jeden Fall sehr interessant. Man darf gespannt sein, ob sich das finale Spiel wirklich noch nach Resident Evil anfĂĽhlt, aber da bin ich ziemlich zuversichtlich.

Das denken wir:

Das hört sich auf jeden Fall interessant an.