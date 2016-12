In The Last of Us: Part II geht es um “Hass”

75 SHARES Facebook Twitter Google

K√ľrzlich wurde The Last of Us: Part II angek√ľndigt und w√§hrend der Pr√§sentation im Rahmen der PlayStation Experience in Anaheim verriet Creative Director Neil Druckmann einige interessante Infos zum Spiel.

So verriet Neil Druckmann, dass es in The Last of Us: Part II um “Hass” geht. Das war im ersten Teil anders. Im ersten Teil drehte sich im Grunde alles um die Liebe zwischen Joel und Ellie. Abgesehen davon verriet er, dass man als Ellie spielen wird.

Die Story ist ein paar Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils angesiedelt und Ellie ist nun 19 Jahre alt. Und “Part II” im Titel bedeutet, dass beide Spiele (also der Vorg√§nger und der kommende Teil) zusammen eine gr√∂√üere Geschichte erz√§hlen.

Sobald es weitere Infos zu The Last of Us: Part II gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Man darf echt schon gespannt sein, was uns in The Last of Us: Part II erwartet.