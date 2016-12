Nach einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen Suche hat ein Mann endlich die erste NES-Werbung gefunden

Dank des Sammlers Frank Cifaldi wurde mal wieder ein Stück Gaming-Geschichte archiviert.

Und zwar die erste NES-Werbung ever. Nach einer fünfjährigen Suche hat er sie doch tatsächlich gefunden – in einer Ausgabe des Magazins Consumer Electronics aus dem Jahr 1984.

Dieses Magazin hat er für 6,99 Dollar auf eBay erstanden. Guter Deal!

Hier die Werbung:

It took five years but I finally found it: the very first advertisement for what became the Nintendo Entertainment System, from late 1984! pic.twitter.com/6r4sv7vSst

— Frank Cifaldi (@frankcifaldi) 17. Dezember 2016