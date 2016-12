Nintendo Switch PrÃ¤sentation 2017: Zeit fÃ¼r den Livestream angekÃ¼ndigt

Nintendo k√ľndigte bereits vor einigen Wochen einen Livestream an, in dem neue Details zur kommenden Konsole Switch verraten werden soll. Nun wurde der genaue Termin genannt.

So soll der Stream am 13. Januar 2017, um 5 Uhr morgens deutscher Zeit starten. Hier der offizielle Tweet dazu:

Don’t miss out on all the new #NintendoSwitch details! Visit https://t.co/Cg8qC0qKaq on 1/12 at 8 p.m. PT and watch live! pic.twitter.com/pSClkCdEyr

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13. Dezember 2016