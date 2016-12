Ok, in Korea wird gerade ein realer Mech gebaut

61 SHARES Facebook Twitter Google

Vitaly Bulgarov ist ein Concept Artist der normalerweise für Blizzard an StarCraft arbeitet. Aktuell hilft er aber einer Firma namens Korea Future Technology, einen echten Mech zu bauen.

METHOD-1, so heißt der Mech, wird nicht für einen bestimmten Grund entwickelt. Hier handelt es sich um einen ernsthaften Versuch, einen Mech, wie man ihn aus Games oder Animes kennt, real nachzubauen.

Die Entwickler möchten einfach herausfinden, in welchen Szenarios man so einen Mech einsetzen könnte. Oder sie planen gerade, eine Mech-Armee aufzubauen, um in naher Zukunft die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das glaube ich aber nicht. Schließlich scheint der Mech keine Raketenwerfer oder anderen Waffenkram verbaut zu haben…

Dieses Video hier zeigt den Mech in Aktion:

Das denken wir:

Abgefahren und irgendwie unheimlich.