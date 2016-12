Overwatch: Blizzard hat das Weihnachtsevent “Winter Wonderland” gestartet

54 SHARES Facebook Twitter Google

Blizzard hat die Wintersaison in Overwatch eingeläutet. Mit dem Event “Winter Wonderland” das vom 13. Dezember bis zum 2. Januar andauert, erwarten euch festlich geschmĂĽckte Maps, Skins, Sprays und SprĂĽche.

Abgesehen davon gibt es auch einen neuen Spielmodus namens “Mei’s Snowball Offensive”. Hier dĂĽrfen wir uns in einem sechsköpfigen Team witzige Schneeballschlachten liefern. Das Ganze hört sich ziemlich unterhaltsam an und sieht auch so aus.

Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst. Hier der Trailer zum Event:

Das denken wir:

Da kommt auf jeden Fall Weihnachtsstimmung auf.