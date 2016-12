Overwatch: Das passiert, wenn man Meis EiswÃ¤nde stapelt

54 SHARES Facebook Twitter Google

Meis Eisw√§nde in Overwatch sind unglaublich n√ľtzlich. Sie k√∂nnen dem eigenen Team den entscheidenden Vorteil verschaffen ‚Äď zumindest, wenn man sie richtig einsetzt.

Doch was passiert, wenn man die Eisände stapelt? Der Reddit-User Mitsiee hat es ausprobiert und das Ergebnis in einem Gif festgehalten. Wenn man die Eiswände stapelt, was mittlerweile (wahrscheinlich seit dem November-Update) möglich ist, dann scheint die Physik nicht mehr so richtig zu funktionieren.

Auf einmal stehen die Eiswände komplett schief in der Map. Das sieht dann so aus:

Und mit Sicherheit dauert es nicht mehr lange, bis Blizzard diesen Fehler behebt.

Sobald es weitere Infos zu Overwatch gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das wird mit Sicherheit bald gefxt.