Star Wars: Battlefront – Landet noch diesen Monat in der EA Vault

Das EA Abo-Programm EA Access bekommt wieder einmal neues Futter. Via Twitter hat Publisher EA mitgeteilt, dass Star Wars: Battlefront noch in diesem Monat in die Vault aufgenommen wird. Wer also bislang nicht dazu kam, Star Wars: Battlefront zu spielen, bekommt so die Gelegenheit.

Erscheinen wird das Ganze am 13. Dezember, also bereits nächste Woche. Schon im Oktober hat EA versprochen, dass der Titel baldig in den Abodienst aufgenommen wird. Ob der Titel auch zeitgleich bei Origin Access, also der PC Variante, zur Verfügung steht, ist allerdings noch nicht bekannt.

Das denken wir:

Das ist doch was. Schlussendlich war es ja nur eine Frage der Zeit, bis Star Wars: Battlefront in die Vault aufgenommen wird. Eventuell schaue ich es mir in dem Zusammenhang noch mal an.