Star Wars: The Old Republic – So ehren Spieler Carrie Fisher

Am vergangenen Dienstagabend verstarb die Schauspielering Carrie Fisher, die vor allem für ihre Rolle als “Prinzessin Leia” aus der Star Wars“ bekannt war. Im BioWare MMORPG Star Wars: The Old Republic ehrten Spieler auf der ganzen Welt nun die verstrobene Schauspielerin.

Die Spieler trafen sich unter anderem auf dem Planeten Alderaan im Haus Organa, um Carrie Fisher zu gedenken. Einige Spieler haben auch gefordert, dass BioWare eine Art Tribut in das Spiel integrieren soll. Was sich storytechnisch wahrscheinlich etwas schwierig gestaltet, da das Spiel tausende Jahre vor der Geburt von Prinzessin Leia spielt.

Andere Spieler haben auch Videos erstellt, um die verstorbene Schauspielerin zu ehren. Hier eines davon:

Das denken wir:

Die “Star Wars”-Fangemeinde ist wirklich beeindruckend.