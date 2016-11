The Last Guardian: InstallationsgrÃ¶ÃŸe bekannt â€“ Kein PS4 Pro-Support zum Start?

Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass The Last Guardian die zusätzliche Power der PS4 Pro nutzt. Ein Bild der Verpackung deutet aber nun darauf hin, dass der PS4 Pro-Support zum Release des Spiels noch nicht verfügbar sein könnte.

Auf dem Bild von der Box des Spiels, das der Twitter-User Drunk Cat kürzlich veröffentlichte, sieht man kein PS4 Pro Icon. Das bedeutet, dass die PS4 Pro-Unterstützung vielleicht via Patch nachgereicht wird.

Abgesehen davon kennen wir nun die Installationsgröße von The Last Guardian. 15GB benötigt ihr für die Installation des Spiels. Hier das besagte Bild:

15GB install size on The Last Guardian

-No PSBro icon indicating possibly a delay for PSBro support pic.twitter.com/jcONGlPey8

— Drunk Cat (@Alcoholikaust) 30. November 2016