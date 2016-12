51 SHARES Facebook Twitter Google

Na, habt ihr euch The Last Guardian schon geholt? Wenn ja, dann solltet ihr euch auch gleich den neuesten Patch 1.03 downloaden, der kürzlich veröffentlicht wurde.

Der Patch mit nur 167MB beinhaltet “verschiedene Verbesserungen und Fixes”. Spieler berichten unter anderem ĂĽber eine verbesserte Kamera und eine optimierte Framerate.

Und wer wissen möchte, wie The Last Guardian in unserem test abgeschnitten hat, der sollte diesem Link hier folgen.