The Last of Us 2 und das Schicksal von Joel

Seit der Reveal-Trailer zu The Last of Us 2 veröffentlicht wurde, spekulieren Fans, welche Rolle Joel in The Last of Us 2 spielt.

Manche Fans glauben, dass Joel vielleicht tot sei. Im Trailer ist er zwar zu sehen, aber ob es sich nur um eine “Erscheinung” handelt oder um den lebenden Joel, ist nicht bekannt.

Die Seite thewolfhall.com spekuliert nun ebenfalls darüber, ob Joel vielleicht schon das Zeitliche gesegnet hat. Der Grund: Neue Videos von Ashley Johnson, die im Spiel Ellie verkörpert. Die Videos zeigen Ashley in Aktion, aber von Troy Baker fehlt jede Spur, auch wenn er auf jeden Fall Joel sprechen wird.

Hier die Videos:

Und hier noch ein Bild:

So oder so, man darf auf jeden Fall schon gespannt sein, wie Naughty Dog die Geschichte von Joel und Ellie weitererzählt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was denkt ihr? Wie geht es Mit Joel und Ellie weiter? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Hoffentlich geht es Joel gut!