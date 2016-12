The Last of Us: Part 2 offiziell angekÃ¼ndigt

54 SHARES Facebook Twitter Google

Lange mussten wir warten, aber nun wurde The Last of Us: Part 2 endlich offiziell angekündigt – und zwar im Rahmen der Pressekonferenz PlayStation Experience.

Im Trailer sind Ellie und Joel zu sehen, wobei Ellie ein gutes Stück älter aussieht, als im Vorgägnger. Details zur Story gibt es leider noch nicht.

Auch ein veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt. Aber das ist uns eigentlich egal. Nun haben wir wenigstens die Gewissheit, dass The Last of Us: Part 2 kommt.

Das denken wir:

Das wird der Hammer.