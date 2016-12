The Last of Us Part II: Westworld-Autorin schreibt an der Story mit

82 SHARES Facebook Twitter Google

Es gibt weitere Neuigkeiten aus dem Hause Naughty Dog. Nicht nur, dass am Wochenende nach langem anteasen The Last of Us Part II angekĂĽndigt wurde, nun wurden auch weitere Infos publik gemacht.

Director Neil Druckmann hat via Twitter bekannt gegeben, dass er bei der Story von Halley Gross unterstĂĽtzt wird. Wem der Name noch nichts sagen sollte, Halley ist die Autorin der HBO Serie Westworld. Zudem wurde wieder einmal betont, dass The Last of Us Part II eine sehr intensive Geschichte haben wird.

Das denken wir:

Das sind positive Neuigkeiten. Westworld ist DIE Überraschung von HBO diesen Herbst. Da es Westworld momentan noch nicht auf deutsch gibt, fliegt es noch unter dem Radar, aber nächstes Jahr startet es dann auch hier durch.