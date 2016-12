The Legend of Zelda: Die komplette Spielwelt aus dem 3D-Drucker

68 SHARES Facebook Twitter Google

Die Karte von The Legend of Zelda gibt es mittlerweile in den verschiedensten Variationen. Eine 3D-Druck-Variante habe ich bisher aber noch nicht gesehen.

Ein Zelda-Fan namens Willard McFarland hat die Map, die ihr auf dem Bild ĂĽber und unter diesen Zeilen seht, laut Retro Gaming Mag aus der Facebook-Gruppe Trade Sell Collect Retro erstanden.

Laut McFarland hat der Ersteller dieser 3D-Karte sechs Monate damit zugebracht, die Spielwelt in Minecraft nachzubauen. Danach wurde das 3D-Modell gedruckt und bemalt.

Und das Ergebnis sieht wirklich cool aus. Hier noch ein paar Bilder:

Hyrule Overworld, here you can see level 2 and where you find the extra rupee's in top right. (Photos by @dubbya1986) pic.twitter.com/p2mzXx2edF — Mike Matei (@Mike_Matei) 17. Dezember 2016

Zelda 3D Printed Map Close Up photo. Here you can see levels 1 and 4! (Photos by @dubbya1986) pic.twitter.com/ZAZrA9kxKP — Mike Matei (@Mike_Matei) 17. Dezember 2016

Zelda 3D Printed Map.. The Graveyard! Find the Master Sword but watch out for Ghini's! (Photos by @dubbya1986) pic.twitter.com/EEu3ToDHc3 — Mike Matei (@Mike_Matei) 17. Dezember 2016

Wirklich schade, dass Nintendo so eine Karte nicht offiziell zum Kauf anbietet.

Das denken wir:

Das Teil wĂĽrde ich mir auch ins Regal stellen.