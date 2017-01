Aliens: Legacy â€“ Der ultimative 2.5D Aliens Shooter

54 SHARES Facebook Twitter Google

Die “Alien”-Filme sind einfach großartig, da werden mir die meisten von euch mit Sicherheit zustimmen. Leider gibt es nicht wirklich viele gute Alien-Spiele.

Gerade befindet sich aber ein neues Alien-Doom-Fan-Projekt in der Mache, das richtig gut werden könnte. Die Entwickler möchten mit Aliens: Legacy – so der Name des Projektes – den “ultimativen 2.5D Aliens Shooter” abliefern.

Das Projekt entsand übrigens durch eine Partnerschaft aus zwei bestehenden Doom-Mods. Über diesen Link gibt es noch mehr Infos zu Aliens: Legacy.

Und woran die Entwickler vorher gearbeitet haben, könnt ihr euch hier und hier ansehen.

Das denken wir:

Aliens: Legacy sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.