Call of Cthulhu: Hier ist der neue Trailer zum Horror-Rollenspiel

68 SHARES Facebook Twitter Google

Das Horror-Game Call of Cthulhu soll noch irgendwann im Laufe des Jahres fĂĽr PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es aber leider noch nicht. DafĂĽr wurde nun ein neuer Trailer mit dem Titel “Depths of Madness” veröffentlicht.

Das Spiel verschlägt euch auf eine abgelegene Insel. Dort müsst ihr einige mysteriöse Todesfälle lösen. Und wie es aussieht, wird das Ganze ziemlich unheimlich.

Das lässt zumindest der Trailer vermuten. Aber seht am besten selbt:

Das denken wir:

Das sieht auf jeden Fall ziemlich dĂĽster aus. Horror-Fans sollten sich das Game mal vormerken.