Call of Duty 2017 wird wohl nicht in der Zukunft spielen

Fans von Call of Duty wĂĽnschen sich schon lange ein CoD, das nicht in der Zukunft spielt. Erste Hinweise deuten nun darauf hin, dass Call of Duty 2017 nicht in der Zukunft spielen wird.

So hat Sledgehammer Games ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das ein altes Zählwerk zeigt, das auf das Jahr 2017 herunterzählt. Gut möglich also, dass das nächste Call of Duty in diesem Jahr spielen wird.

Agesehen davon wurde auch ein Teaser-Bild veröffentlicht, das ihr über diesen Zeilen seht.

Hier das Teaser-Video:

It's officially 2017! Some call it the zodiac year of the Hammer. Have a safe and fun New Year's, everyone! #SHGholidays pic.twitter.com/24qlku6ITd — Sledgehammer Games (@SHGames) 1. Januar 2017

Das denken wir:

Dagegen hätten wir nichts einzuwenden.