Dark Souls 3: The Ringed City DLC offiziell angekÃ¼ndigt

Gestern hat From Software den finalen DLC zu Dark Souls 3 angek├╝ndigt, der das Ende der gro├čen Souls-Reihe markiert. Der DLC h├Ârt auf den Namen The Ringed City und bereichert das Spiel um weitere Gebiete und Bosse. Auch eine neue PvP-Arena ist Bestandteil des DLC.

Erscheinen soll der finale DLC am 28. M├Ąrz 2017, also in rund 2 Monaten. Laut der offiziellen Beschreibung des Entwicklers f├╝hrt uns der DLC an die umringte Stadt am Ende der Welt. Wir d├╝rfen gespannt sein.

Anbei der Trailer zum kommenden Dark Souls 3 – DLC The Ringed City:

Das denken wir:

Das gro├če Finale. Ich bin gespannt, was From Software als n├Ąchstes Projekt in Angriff nimmt. Aber erstmal wird im M├Ąrz das gro├če Souls-Finale genossen.