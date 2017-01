68 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr euch schon mal gefragt, warum in der Hölle in Doom so viele Kerzen herumstehen und wer diese so schön anrichtet? Wahrscheinlich nicht. Egal. Der YouTuber Harry101UK hat trotzdem eine Antwort auf diese Fragen parat.

Und zwar in Videoform. Im nachfolgenden Clip zeigt er, dass der Kerzen-Dämon für die Kerzen verantwortlich ist. Wie sollte es auch anders sein?

Naja und der Doom Guy zeigt im Video auch, was er von diesem Kerl hält. Here you go:

Das denken wir:

Das ist witzig. Irgendwie.