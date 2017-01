61 SHARES Facebook Twitter Google

Na, stellt ihr euch in Surgeon Simulator auch so dÀmlich an wie ich? Dann kann ich euch beruhigen. Echten Chirurgen geht es da nicht anders.

Im nachfolgenden Video von Facts. spielen echte Chirurgen Surgeon Simulator und die stellen sich auch nicht besser an.

Aber seht am besten selbst. Hier das Video.

Das denken wir:

Wenigstens sind nicht nur wir mies in Surgeon Simulator.