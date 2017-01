For Honor: Ubisoft verÃ¶ffentlicht neue Trailer zu den Nobushi-, Gesetzesbringer- und WalkÃ¼re-Helden

82 SHARES Facebook Twitter Google

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden, bis wir als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen Ritter, Wikinger oder Samurai in den Krieg ziehen können.

Aus diesem Grund bekommen wir in diesen Tagen auch viele neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Ubisoft veröffentlichte erst kürzlich drei neue Trailer zu For Honor. Die Trailer befassen sich mit den Hintergrundgeschichten der letzten drei Helden, die noch nicht vorgestellt wurden.

Dabei handelt es sich um die Nobushi-, Gesetzesbringer- und Walküre-Helden aus den Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter. Zudem werden neue Spielszenen aus dem Game gezeigt. Hier könnt ihr euch die Clips ansehen:

Das denken wir:

For Honor macht Spaß – vor allem im Multiplayer-Modus. Wer online nicht unbedingt ballern muss, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall vormerken.