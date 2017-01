For Honor: Uns erwartet noch eine offene Beta

54 SHARES Facebook Twitter Google

Erst vor einigen Tagen endete die Closed Beta zu Ubisofts kommenden Titel For Honor. Und auch der Release lässt nicht mehr lange auf sich warten. In genau 2 Wochen, am 14. Februar, erscheint der Titel bei uns im Handel. Dennoch wird es noch eine weitere Möglichkeit geben, den Titel vorab zu testen.

Wie Ubisoft heute bestätigt hat, wird es zusätzlich noch eine offene Beta zu For Honor geben. Starten wird diese am 09. Februar und geht bis zum 12. Februar. Wer sich also noch unsicher ist, bekommt so eine passende Gelegenheit das Spiel zu testen.

Das denken wir:

Oh, so bekommen auch alle anderen Spieler noch mal die Gelegenheit, die bei der Closed Beta nicht dabei sein konnten. Wer For Honor also noch mal testen möchte bevor er das Geld ausgibt, bekommt so die Möglichkeit dazu.