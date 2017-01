Gears of War 4: UnterstÃ¼tzt nun Cross-Play mit PC Spielern

68 SHARES Facebook Twitter Google

Gears of War 4 ist bereits seit ein paar Monaten auf dem Markt und erfreut die Spieler noch immer mit seinem gut funktionierendem Koop-Modus und dem Multiplayer. Doch bisher war der Koop-Modus im Multiplayer nur auf der selben Plattform m├Âglich.

Wie Entwickler The Coalition angek├╝ndigt hat, soll sich das aber nun ├Ąndern. Ab sofort steht eine Playlist namens “Social Quickplay” parat, die es euch erm├Âglicht auch Plattform├╝bergreifend in den Multiplayer zu ziehen. Aktuell ist das Ganze noch in einer Probierphase, aber der Modus soll dauerhaft zur Verf├╝gung stehen.

Also auf in die Schlacht.

Das denken wir:

Oh wie nice. Das probiere ich demn├Ąchst direkt mal aus.