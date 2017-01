Ghost Recon: Wildlands â€“ Das erwartet euch im Singleplayer-Modus

61 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn es um Ghost Recon: Wildlands geht, haben wir bisher hauptsächlich Szenen aus dem Multiplayer-Modus zu sehen bekommen. Jetzt hat Ubisoft ein neues Video zum Singleplayer-Modus veröffentlicht.

Und dieses Video gibt einen sehr guten Eindruck davon, was uns so in der Kampagne erwartet. Man sieht, wie man eine Mission vorbereiten kann, wie die Individualisierung der Waffen abläuft und noch einiges mehr.

Und das Wichtigste: Es gibt auch viele neue Spielszenen zu sehen. Habe ich etwas vergessen? Ach ja, Wildlands steht ab dem 7. März für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Ghost Recon: Wildlands hat nicht nur im Multiplayer-Modus etwas zu bieten.