GTA 5: Dieser Stream dokumentiert das Leben von fÃ¼nf NPCs

Brent Watanabe hat ein interessantes Projekt an den Start gebracht. Zur Vereidigung des 45. US-Präsidenten Donald Trump hat er einen Stream gestartet, der das virtuelle Leben von fünf NPCs in GTA 5 dokumentiert.

Für die San Andreas Community Cam hat Brent eine Mod-Version von Grand Theft Auto V gestartet. Der Stream folgt weinenden NPCs durch Los Santos. Sie wurden so programmiert, dass sie sich selbst steuern.

Wer also schon immer mal beobachten wollte, was die Bewohner von Los Santos so treiben, sollte sich mal in den Stream klicken.

Live-Video von bwatanabe auf www.twitch.tv anzeigen

