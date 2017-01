Han Solo: A Star Wars Story â€“ Der Dreh beginnt

68 SHARES Facebook Twitter Google

Fans von Star Wars haben es in diesen Tagen echt gut: Mittlerweile dĂĽrfen wir uns ja jedes Jahr auf einen neuen Streifen freuen. Unter anderem auch auf Han Solo: A Star Wars Story.

In diesem Film wird die Vorgeschichte des legendären kopfgeldjägers erzählt. In die Fußstapfen von Harrison Ford tritt dabei Alden Ehrenreich.

Und gestern haben nun die Dreharbeiten zu Han Solo: A Star Wars Story begonnen. Das verriet Regisseur Christopher Miller auf Twitter mit einem Bild und einem Wortwitz.

Auf der Klappe sieht man den Titel “Red Cup” (ein Wortspiel, da Red Cups – also Plastikbecher – auch Solo Cups genannt werden) und im Tweet spielt der Regisseur auf einen nicht enden wollenden Streit an, der das Aufeinandertreffen zwischen Han Solo und Kopfgeldjäger Greedo betrifft. Worum es hier genau geht, recherchiert ihr “Star Wars”-Banausen am besten selbst.

Hier der Tweet:

Han

First

Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT — Chris Miller (@chrizmillr) 30. Januar 2017

Sobald es weitere Infos zu Han Solo: A Star Wars Story gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das kann nur gut werden!