Hello Games arbeitet anscheinend an einem neuen Update fÃ¼r No Man’s Sky

So wie es aussieht, arbeitet Hello Games gerade an einem neuen Update für No Man’s Sky.

Das geht aus einem Steam-Update hervor, das ihr hier sehen könnt. Ob es sich um ein größeres Update – wie das Foundation-Update – handelt oder ob Hello Games nur ein paar Fehler behebt, ist noch nicht bekannt.

Wir werden aber mit Sicherheit bald erfahren, was Hello Games an No Man’s Sky verändert. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Man darf gespannt sein, wie sich No Man’s Sky weiterentwickelt.