Hier sind neue Spielszenen aus Super Mario Odyssey

Im Rahmen der Präsentation der kommenden Konsole Nintendo Switch wurden ja bereits erste Spielszenen aus Super Mario Odyssey veröffentlicht. Und wer nicht genug von diesem Game haben kann, für den hätte ich da etwas.

Und zwar ein Video einer Präsentation in der es noch ein paar Szenen aus dem Spiel zu sehen gibt. Zwar handelt es sich hier nur um neue Bilder, aber Fans werden sich trotzdem freuen.

Here you go:

Das denken wir:

Mal sehen, ob Nintendo auch mit der Switch Mario-Fans vor den Fernseher locken kann.