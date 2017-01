Injustice 2 hat einen Release-Termin

Beat-Em-Up-Fans aufgepasst! K├╝rzlich wurde der Release-Termin von Injustice 2 ├╝ber Twitter verk├╝ndet.

So soll der Superhelden-Pr├╝gler ab dem 16. Mai f├╝r PS4 und Xbox One in den H├Ąndlerregalen stehen.

Und wer wissen m├Âchte, was Injustice 2 so zu bieten hat, der sollte sich unsere Vorschau nicht entgehen lassen.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier der Tweet:

It's official! The release date for the Americas is here! pic.twitter.com/caoFzF613B

— Injustice2 (@InjusticeGame) 7. Januar 2017