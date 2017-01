Kein HD Rumble in Zelda: Breath of the Wild

61 SHARES Facebook Twitter Google

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist mit Sicherheit das Spiel, auf das alle kommenden Switch-Besitzer am sehnlichsten warten. Leider wird das Spiel kein HD Rumble unterstĂĽtzen.

Und das ist ziemlich schade, denn die HD-Rumble-Funktion ist eines der coolsten Features der neuen Nintendo-Konsole. Eiji Aonuma, der Produzent des Spiels, verriet nun in einem Interview, das diese Funktion in The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht zum Einsatz kommt.

Der Grund: Das Spiel wurde nicht ausschließlich für die Nintendo Switch entwickelt, sondern auch für die Wii U. Und die Entwickler wollen (abgesehen von der Grafik) das gleiche Spielerlebnis auf beiden Konsolen ermöglichen.

Aber vielleicht erscheint ja ein weiterer Zelda-Titel fĂĽr die Switch, in dem das HD Rumble Feature zum Einsatz kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Das ist echt schade.