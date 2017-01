Laut Respawn ist Nintendo Switch zu schwach für Titanfall 2

Immer mehr Menschen aus der Gaming-Branche äußern sich zur neuen Nintendo-Konsole Switch. Kürzlich hat sich auch der Mohammad Alavi, Senior Designer von Titanfall und Titanfall 2, zu Wort gemeldet.

In einem Interview mit dem Kanal Drunk Tech Review erklärte Mohammad Alavi, dass er zwar die Nintendo Switch gut fände, aber sie einfach zu schwach sei, um Titanfall 2 für die Konsole zu realisieren.

“F**k no! No, you’re not going to be able to fit Titanfall 2 on the Nintendo Switch.”