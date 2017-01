Mark Hamill liest Trump-Tweet als Joker

Nachdem der Autor und Regisseur Matt Oswalt erwähnte, dass sich Donald Trumps Neujahrs-Tweet anhöre, als würde der Joker twittern, ergriff Schauspieler Mark Hamill die Gelegenheit.

Mark Hamill ist ja nicht nur als Luke Skywalker aus Star Wars bekannt, sondern auch für seine Sprechrolle als Joker in Batman-Spielen und in der Batman-Zeichentrickserie. Mark Hamill hat den Trump-Tweet kurzerhand als Joker eingesprochen und das Ergebnis ist einfach nur großartig.

Hier der besagte Tweet von Donald Trump:

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Dezember 2016