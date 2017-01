Mass Effect: Andromeda – BioWare bestÃ¤tigt den Releasetermin

54 SHARES Facebook Twitter Google

Bereits seit Mai 2016 gibt es Ger├╝chte bez├╝glich dem Releasetermin von Mass Effect: Andromeda. Gestern auf der zuvor angek├╝ndigten Keynote wurde dann endlich Licht ins Dunkel gebracht. Die Ger├╝chte um einen Release im M├Ąrz haben sich bewahrheitet.

Wie wir nun wissen wird Mass Effect: Andromeda am 23. M├Ąrz 2017 erscheinen. In Amerika erscheint das Spiel sogar 2 Tage fr├╝her, am 21. M├Ąrz 2017. General Manager Aaryn Flynn bedankte sich bei der Gelegenheit f├╝r die Geduld der Fans. Mass Effect: Andromeda wird erstmals auf der FrostBite-Engine

Das Spiel erscheint f├╝r PC, Xbox One und PlayStation 4.

Anbei gibt es zus├Ątzlich einen neuen zweimin├╝tigen Trailer:

Das denken wir:

Damit haben sich die Ger├╝chte bewahrheitet. Ich bin riesiger Fan der Mass Effect Trilogie und bin umso skeptischer, ob Andromeda die gleiche Intensit├Ąt erreichen wird.