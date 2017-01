Nintendo Switch: Diese Spiele erwarten uns

41 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich hat ja Nintendo die ersten Games für die kommende Konsole Nintendo Switch vorgestellt und darunter sind auf jeden Fall ein paar vielversprechende Titel.

Beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey. Und wenn ihr verpasst habt, was sonst noch so für die Nintendo-Konsole erscheint, dann hätte ich etwas für euch.

Im nachfolgenden Clip erfahrt ihr, welche Spiele in den nächsten Monaten für Nintendo Switch erscheinen. Da dürfte für jeden etwas dabei sein. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Das Line-up könnte besser sein, aber ein paar vielversprechende Titel sind dabei.