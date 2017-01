Nintendo Switch PrÃ¤sentation 2017 geleakt â€“ Zelda erscheint wohl am 17. MÃ¤rz

82 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen möchte Nintendo in einem Stream neue Infos zur Nintendo Switch verkünden. Nun sind womöglich einige Daten der Präsentation im Netz gelandet.

Auf der Liste, die ihr unter diesen Zeilen seht, stehen einige Spiele für die Nintendo Switch und deren Release-Termine. So findet man auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit dem Release-Termin 17. März auf der Liste.

Das würde sich mit dem möglichen Release-Termin der Konsole decken, der anscheinend vor wenigen Tagen geleakt wurde. Ein Release der Nintendo Switch am 17. März ist also sehr wahrscheinlich.

Vorausgesetzt die Liste ist echt. Schließlich könnte es sich hier auch um einen Fake handeln. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Irgendwie landet doch alles im Netz.