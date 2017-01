Nintendo Switch: So sieht die Cartridge von Zelda: Breath of the Wild aus

88 SHARES Facebook Twitter Google

Nintendo hat kürzlich erste handfeste Details zur Nintendo Switch veröffentlicht. So wissen wir nun, dass die kommenden Konsole am 3. März für 300 US-Dollar erscheinen wird.

Und wir wissen auch, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Starttitel sein wird. Mittlerweile sind auch erste Bilder der Cartridge von The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Netz aufgetaucht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Ein Bild findet ihr ĂĽber diesen Zeilen und die Cartridge-RĂĽckseite seht ihr hier:



Ich habe ja keine Ahnung, wie ihr das seht, aber ich finde es ja irgendwie cool, dass Nintendo wieder auf Cartridges setzt.

Das denken wir:

Ist das Teil winzig!

