No More Heroes: Neuer Teil fÃ¼r Nintendo Switch angekÃ¼ndigt

61 SHARES Facebook Twitter Google

Da ihr es vielleicht noch nicht mitbekommen habt: Goichi “Suda51” Suda hat im Rahmen der Präsentation der Nintendo Switch bestätigt, dass Travis Touchdown, der Held aus No More Heroes zurückkehren wird.

Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei diesem Spiel um keine Portierung, sondern um einen neuen Teil handelt. Weitere Details gibt es aber leider noch nicht.

Sicher ist nur, dass das Spiel nicht mehr 2017 erscheinen wird, was ziemlich schade ist. Sobald es weitere Infos dzu No More Heroes für Nintendo Switch gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Coole Sache!