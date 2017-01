Obsidian Entertainment teasert neues Projekt an

41 SHARES Facebook Twitter Google

Das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment lädt zum spekulieren ein. Bereits seit mehreren Jahren ist es ein großer Trend mit gut platzierten Teasern auf neue Projekte aufmerksam zu machen. Schließlich lieben die Leute im Internet es darüber zu grübeln, was genau dahinter stecken könnte.

So gibt es seit heute einen Teaser zu “Projekt Lousiana”, so der Projektname der kommenden Enthüllung. Auf dem geteaserten Bild sieht man eine Axt und ein Weizengras mit den Worten: “I used to dream that when my god came back, he would forgive us. That’s the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up.”

Aktuell geht man davon aus, dass es sich bei dem Projekt um ein neues Pillars of Eternity oder um Fallout: New Orleans handeln könnte. Was glaubt ihr? Welches Projekt würde euch mehr freuen?

Das denken wir:

Mir wäre Fallout: New Orleans ja lieber. Aber schauen wir mal, was schlussendlich dahinter steckt.