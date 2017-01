Overwatch: Das chinesische Neujahr wird mit einem Event gefeiert

61 SHARES Facebook Twitter Google

Erst vor wenigen Wochen endete in Overwatch das Winter Wonderland -Event, da steht bereits das nächste Event vor der Tür, um die Overwatch Spieler auch weiterhin bei der Stange zu halten. Am 24. Januar könnt ihr also heiter neue Gegenstände sammeln.

Dreh- und Angelpunkt ist der Beginn des chinesischen Neujahres. So beginnt kommende Woche das “Year of the Rooster” – Event. Wie bereits gewohnt, wird es dabei eine Menge an neuen Charakter-Skins, Sprays, SprĂĽche etc. geben. Ob es einen neuen Spielmodus geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Das denken wir:

Yes! Wieder mal neue Outfits. Das Gold wird ab jetzt also erst mal gehortet.