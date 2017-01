Overwatch: Das sind die beliebtesten Helden auf Pornhub

54 SHARES Facebook Twitter Google

Na, was denkt ihr? Wer ist der beliebteste Held in Overwatch? Allgemein können wir nur raten, aber wir wissen, wer der beliebteste Overwatch-Held auf Pornhub ist.

Die Kollegen von Kotaku haben n√§mlich k√ľrzlich ein Ranking basierend auf Pornhub-Suchanfragen erstellt. Und das Ergebnis sieht so aus.

1. Tracer: 2,421,530

2. D. Va: 1,544,587

3. Mercy: 1,218,236

4. Widowmaker: 992,994

5. Sombra: 474,390

6. Mei: 311,874

7. Pharah: 213,440

8. Ana: 118,711

9. Symmetra: 32,352

10. Lucio: 22,808

11. Athena: 17,029

12. Reaper: 7,029

13. McCree: 6,423

14. Genji: 3,997

15. Roadhog: 3,661

16. Hanzo: 2,048

17. Soldier: 76: 1,676

18. Winston: 882

19. Reinhardt: 453

20. Bastion: 197

Tracer kommt also am besten weg und Bastion bildet das Schlusslicht. Ich lasse das Ganze an dieser Stelle einfach mal unkommentiert.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir das auch.