Overwatch: So sieht der Buff fÃ¼r Bastion aus

Vorgestern gaben wir bekannt, dass es zuk├╝nftig ├änderungen am Charakter Bastion geben soll. Viele Spieler gingen automatisch davon aus, dass es sich um einen Nerf handeln wird, doch dem ist weit gefehlt. Aufgrund dessen, dass Bastion inzwischen sehr leicht zu kontern ist, m├Âchte Blizzard den tapferen Roboter buffen.

Nat├╝rlich werden die Buffs erst mal auf dem Testserver aufgespielt um zu schauen, inwiefern es ins Balancing passt, doch in welche Richtung der Buff beziehungsweise die Buffs gehen, ist inzwischen bekannt.

So wird es drei gr├Â├čere ├änderungen an Bastion geben. Zum einen wird seine Waffe im mobilen Aufkl├Ąrungsmodus nicht mehr so stark streuen und ein gr├Â├čeres Magazin besitzen. Das soll seinen mobilen Modus reizvoller machen, der aktuell so gut wie gar nicht genutzt wird.

Weiter soll auch die Gesch├╝tzvariante verbessert werden und den Fokus besitzen Tanks und Barrieren zu zerst├Âren. Gleichzeitig soll in diesem Modus die Streuung erh├Âht werden, sodass genaue Kopfsch├╝sse nicht mehr so einfach machbar sind.

Und last but not least wird auch an der Selbstheilung von Bastion gearbeitet. Er wird demnach dazu im Stande sein sich in der Bewegung zu heilen. Auch gegnerische Sch├╝sse sollen ihn dabei nicht unterbrechen. Als Ausgleich f├╝r diesen gro├čen Vorteil erh├Ąlt er ein Ressourcensystem.

Das denken wir:

Na mal schauen, welche Inhalte final in der fertigen Version landen.