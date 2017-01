Path of Exile erscheint auf der Xbox One

54 SHARES Facebook Twitter Google

Schnetzelfans aufgepasst. Jeder Spieler, der gerne Diablo 3 oder ähnliches spielt, wird schon mal von Path of Exile gehört haben. Der diablo-eske Free2Play-Schnetzler, der sich seit geraumer Zeit einer großen Beliebtheit erfreut. Wie wir gestern erfahren haben, wird Path of Exile noch dieses Jahr den Sprung auf die Xbox One schaffen. Natürlich beinhaltet die Version alle bisher erschienenen Inhalte, so wie den kommenden fünften Akt.

Aufgrund der leicht veränderten Spielmechanik besitzen Xbox One Spieler allerdings ihren eigenen Realmpool. Also ist kein Crossplay mit PC-Spielern möglich. Doch das geht bei der Diablo 3 Version ja auch nicht. Auf jeden Fall darf man sich auf entspanntes Schnetzeln auf der Couch freuen.

Einen genauen Termin gibt es bislang noch nicht. Aber auf jeden Fall soll es noch dieses Jahr erscheinen.

Anbei der Announcement-Trailer der Xbox One Version:

Das denken wir:

Ich habe Path of Exile bereits viele Stunden auf dem PC gespielt neben Diablo 3, aber ich freue mich schon auf viele Stunden Couch-Action. Das wird toll.