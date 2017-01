Prey: Erscheinungstermin und neuer Trailer verÃ¶ffentlicht

41 SHARES Facebook Twitter Google

Na welch freudige Nachricht ereilt uns denn da am frühen Abend. Der kommende Sci-Fi Shooter Prey aus dem Hause Bethesda & Arkane hat einen neuen Trailer und einen festen Releasetermin.

So bekommen wir im neuen Trailer einen näheren Einblick rund um die Geschehnisse von Morgan und bekommen einen guten Einblick in die Atmosphäre des kommenden Titels. Doch das wichtigste dürfte der Releasetermin sein. Wir müssen nämlich nicht mehr lange auf Prey warten. Bereits im Mai können wir mit Morgan durchstarten.

Genau genommen müssen wir uns bis zum 05. Mai gedulden, also gerade mal rund 3,5 Monate. Spätestens dann wissen wir, ob es eine gute Idee war ein Reboot einer Fortsetzung vorzuziehen.

Anbei der Releasedatetrailer zu Prey:

Das denken wir:

Ohhh es geht bereits im Mai los. Ich freu mich. Der Trailer erinnert mich etwas an das alte Prey in Mischung mit Bioshock. Ich habe große Hoffnungen in den Titel.