PS4: Diese Spiele erwarten uns 2017

Das Gaming-Jahr 2017 hat begonnen und um uns darauf vorzubereiten hat Sony k├╝rzlich ein Video ver├Âffentlicht, das zeigt, was uns in den kommenden Monaten f├╝r Spiele auf der PS4 erwarten.

Darunter sind Games wie Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, Wipeout, Farpoint, Nioh und viele andere. Was mich etwas ├╝berrascht, ist, dass in diesem Video PlayStation VR kaum eine Rolle spielt. Schlie├člich hat der VR-Zug bisher noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen.

Naja, mal sehen, was noch so kommt. Hier das Video mit den Gaming-Highlights 2017 f├╝r die PS4.:

Das denken wir:

Da sind einige vielversprechende Games dabei.