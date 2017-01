Resident Evil 7: Erster DLC angekÃ¼ndigt und Infos zur Spielzeit

68 SHARES Facebook Twitter Google

In einer Woche ist es soweit. Dann hat das Warten auf Resident Evil 7 ein Ende. Wie heute bekannt wurde, wird es im Fr├╝hjahr bereits einen kostenlosen DLC zum Spiel geben. Der DLC h├Ârt auf den Namen “Not a Hero”. Laut einer aktuellen Meldung in der japanischen Famitsu wird sich der DLC in seinem Stil vom Haupttitel abheben. Genauere Details sind in diesem Moment nat├╝rlich noch nicht bekannt.

Weiter wurden Meldungen laut bez├╝glich der Spielzeit von Resident Evil 7. Wie erste Spieler nun berichtet haben, ist der Titel in etwa 10 Stunden durchgespielt.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar f├╝r Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Das denken wir:

Nur noch eine Woche. Ich freue mich sehr auf Resident Evil 7. Nach vielen gescheiterten Teilen flammt meine Hoffnung auf, dass er mich g├Ąnzlich abholen wird.