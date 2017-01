Seht euch diese coole KOTOR-Actionfigur an

41 SHARES Facebook Twitter Google

Im letzten Jahr wurden Fans von Star Wars gefragt, welchen Charakter sie als Actionfigur haben wollen. Der Gewinner: Darth Revan aus Knights of the Old Republic.

Die Figur ist nun fertig und sieht ziemlich cool aus. Ein Bild davon seht ihr ĂĽber diesen Zeilen.

Darth Revan ist zwar nicht unglaublich detailliert, das liegt aber daran, dass es sich hier um eine “Black Series”-Figur handelt, die hauptsächlich zum Spielen fĂĽr Kinder gemacht ist – und nicht dafĂĽr, im Regal zu verstauben.

Weitere Bilder der Figur findet ihr ĂĽber diesen Link.

Das denken wir:

Nur her damit!