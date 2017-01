Seht euch diese genialen Super Nintendo Sneaker an

54 SHARES Facebook Twitter Google

Das Design dieser genialen Super Nintendo Sneaker, die ihr auf dem Bild ĂĽber diesen Zeilen seht, stammt vom Sneaker-Spezialisten Freaker Sneaks und die gute Nachircht: Es wird sie zu kaufen geben.

Die schlechte Nachricht: Von diesem Air Jordan 4 “Super Nintendo” Custom wird es nur zehn Paar geben. Wir werden diese Treter also wohl nie in die Hände bekommen.

Hier die offizielle Beschreibung der Schuhe:

“The year is young, but the Air Jordan 4 “Super Nintendo” Custom by Freaker Sneaks already has a far lead on best custom of 2017. Riffing off the classic gaming system, this grey take on the AJ4 sees iconic tongue tagging and button placement on the heel tying together a wearable homage to a true OG. Look for these to launch in the near future on Freaker Sneaks to the tune of ten pairs.”

Und hier noch ein Bild:



Das denken wir:

Davon hätten wir gerne ein Paar.